«الصحفيين الإماراتية» تنعى المصور علي عمر

دبي (الاتحاد)

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية، علي عمر، المصور الصحفي الشخصي للمغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية مهنية مدتها 33 عاماً عمل فيها بإخلاص وعطاء كبير.

والراحل من المصورين الصحفيين المتميزين، عمل بجدٍّ واجتهاد وتفانٍ خلال مدة عمله الطويلة، ومسيرته جعلته يحظى باحترام من الجميع. وتقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وللزملاء في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.