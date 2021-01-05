حملة لتشجيع المرأة على النشاط البدني

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الإعلامية التثقيفية «معاً نحرّك مجتمعنا»، بهدف تشجيع النساء من كافة الأعمار في الدولة على ممارسة النشاط البدني، وتزويدهن بالمعلومات والمهارات التي تمكنهن من اتخاذ خطوات جدية وجذرية وتبني أساليب وأنماط الحياة الصحية النشطة، للوقاية من الأمراض وتحفيز طاقاتهن الإيجابية وتعزيز الصحة النفسية، وتأتي هذه الحملة التي تمتد من شهر ديسمبر الجاري إلى فبراير 2021، تماشياً مع مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم مع مبادرة «الإطار الاستراتيجي للسعادة وجودة الحياة» التي أعلنت عنها الوزارة في شهر الابتكار بعام 2019.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن حملة «معاً نحرّك مجتمعنا» تستهدف تشجيع النساء في مجتمع الدولة عامة، والمواطنات خاصة، على ممارسة النشاط البدني يومياً، وتندرج في إطار الحملات الإعلامية التوعوية والبرامج التثقيفية التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية النشاط البدني وتبني أنماط صحية سليمة، وفق محاور وأنشطة مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع والأجندة الوطنية 2021، للوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وضغط الدم، مما يساهم في تحسين نتائج المؤشرات الصحية الوطنية.

بدورها، أوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، أن برنامج «معاً نحرك مجتمعنا» يستهدف تشجيع النساء بشكل خاص على ممارسة النشاط البدني وتبني أنماط حياة صحية، تدعم تجديد الطاقة وتحسين القدرة الإنتاجية، وتقليل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وتعزيز الصحة النفسية، وخفض معدل التغيب عن العمل والدراسة، وتقليص النفقات على الرعاية الصحية.