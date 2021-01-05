منى المرّي تتلقى ووالدتها لقاحاً مضاداً لـ «كورونا»

دبي (الاتحاد)

تلقّت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ووالدتها أمس الجرعة الأولى من لقاح «فايزر-بايونتيك» في عيادة زعبيل التابعة لهيئة الصحة في دبي، وذلك في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها الهيئة مؤخراً لتوفير اللقاح المُعتمد من قِبَل وزارة الصحة وتنمية المجتمع للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

وأكدت منى المرّي أن توفير لقاح «فايزر-بايونتيك» بالمجان لمواطني دولة الإمارات وكذلك للمقيمين فيها، يعكس مدى العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في الدولة، والذي تضعه دائماً في مقدمة الأولويات، وحرصها الدائم على توفير كافة المقومات التي تضمن لجميع أفراد المجتمع أعلى مستويات السلامة، خاصة في هذا الوقت الاستثنائي الذي أثبتت فيه الجهات الصحية الإماراتية كفاءة عالية في التصدي لتداعياته، حيث يأتي اللقاح كعنصر دعم مهم للجهود المستمرة والمكثفة التي تضطلع بها جهات الاختصاص في الدولة لمحاصرة فيروس كوفيد-19 في أضيق نطاق ممكن.