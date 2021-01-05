«أبوظبي للإسكان» تتلقى 52 استشارة إلكترونية عبر «مستشارك»

هالة الخياط (أبوظبي)

تلقت هيئة أبوظبي للإسكان 52 استفساراً من المتعاملين عبر خدمة مستشارك الإلكترونية، خلال ديسمبر الماضي، بما يضمن الاستمرار في توفير خدمات الدعم للمواطنين في مرحلة البناء.

ويتم تقديم الاستشارات عبر خدمة مستشارك، من خلال قنوات الاتصال المرئي. ويساهم تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، في تقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص، والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.

وتبدأ رحلة العميل في خدمة مستشارك من خلال إرسال طلب الاستشارة عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر حجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء، وتحديد نوع الخدمة المطلوبة، والتي تشمل تعريفاً بمبادرة بيتي، أو تحديد الاحتياجات، أو مراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، ومن ثم يتم الاتصال بالعميل للتأكد من الخدمة المطلوبة، وبعدها تتم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل، وعقب ذلك يتم تقديم الاستشارة والتوجيهات المطلوبة.

وتأتي خدمة مستشارك ضمن مبادرات هيئة أبوظبي للإسكان للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، حيث تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

وكانت هيئة أبوظبي للإسكان أطلقت الشهر الماضي خدمة الاستعلام عن الطلبات عبر الرسائل النصية، ضمن مبادراتها لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين، من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة تعزيزاً لدور القيادة الحكيمة في تطوير أحدث تقنيات العمل الحكومي وعملا بالتوجيهات الحكومية فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين للاستفسار عن طلباتهم المقدمة.