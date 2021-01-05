18 مدرسة خاصة في الشارقة تحصل على تقييم متطور

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت دراسة قامت بها هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن حصول 18 مدرسة خاصة في الإمارة على تقييم متطور في جميع المجالات، في جانب تطبيق منظومة التعلم عن بعد للعام الدراسي 2019 -2020. إذ استهدفت الزيارة 112 مدرسة تمثل 10 مناهج دراسية، تضم المنهاج الأميركي، والأسترالي، والبريطاني، والفرنسي، والألماني، والهندي، والباكستاني والفلبيني، وأخيراً منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتم جمع المعلومات من تسعة مصادر رئيسية، وهي استبانات الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون والقيادة المدرسية والفريق الأكاديمي وفريق جودة حياة الطلبة والوثائق المدرسية وأعمال الطلبة، وبالإضافة إلى حصص المشاهدة. وبلغ عدد استبانات أولياء الأمور والذين شاركوا في الدراسة نحو 59091 استبانة، وعدد استبانات المعلمين المشاركين في الدراسة نحو 8836، وعدد استبانات الطلبة الذين شاركوا في الدراسة هو 59013، في حين بلغت عدد مشاهدات الحصص 674، واشتملت الدراسة على 112 زيارة مدرسية. هذا وأشارت نتائج الدراسة إلى تمكن جميع المدارس من تقديم خدماتها عن بعد، ولكن بنسب متفاوتة، حيث قدمت 70 مدرسة خدماتها بشكل متطور، في حين قدمت 42 مدرسة خاصة خدماتها بشكل متطور جزئياً.

وأظهرت الدراسة نتائج تقييم الأداء بحسب المجالات، حيث حصد 64% من المدارس في مؤشر تعلم الطلبة وجودة حياتهم على نتيجة متطور، في حين حصدت 36% من المدارس الخاصة على نتيجة متطور جزئياً، كما بلغت نسبة المدارس التي حصدت على نتيجة متطور في مؤشر التدريس ومتابعة تعليم الطلبة على 69%، وفي حين حصدت 29% من المدارس على نتيجة متطور جزئياً. أما في جانب مؤشر قيادة تعلم الطلبة وإدارته فقد حصدت 78% من المدارس نتيجة متطور، في حين حصلت 33% من المدارس على نتيجة متطور جزئياً.