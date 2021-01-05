«درع الوطن» شريك إعلامي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» توقيعها اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع مجلة «درع الوطن»، تتولى بموجبها المجلة دور الشريك الإعلامي الرسمي والجهة المسؤولة عن إصدار النشرة الإعلامية اليومية للدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي ستقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وسيقام المعرضان في الفترة من 21 - 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسيعقد مؤتمر الدفاع الدولي بتاريخ 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

ويتم تنظيم معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ويشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «نسعى دائماً في أدنيك إلى تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية المتميزة، وتوقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع مساعينا الاستراتيجية في الشركة، حيث نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بمستويات قطاع سياحة الأعمال وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في مراكزنا بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على المستوى الإقليمي والدولي».

وأشار المنصوري إلى أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» هما الفعاليتان الوحيدتان من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكلان منصة فريدة لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة.

من جانبه قال العقيد الركن يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»: «شراكتنا الإعلامية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض هي شراكة وطنية نفتخر بها، وسنتعاون مع الشركة للبناء على ما حققته الدورات السابقة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» من نجاحات، لنقدم تجربة إعلامية استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار في المعرضين. وسنوفر للعارضين والمشاركين مساحات إعلامية وإعلانية في النشرات التي سنصدرها بشكل يومي، كما سنقوم بإعداد ونشر مقالات إعلامية متخصصة وعقد لقاءات حصرية مع مسؤولي أبرز المشاركين الوطنيين والدوليين والخبراء وصناع القرار، لنعد محتوى إبداعياً غنياً بالمعلومات، يعود بالفائدة على جميع القراء».

وأوضح الحداد: «سنواصل السير بخطى ثابتة للمحافظة على المكانة الريادية التي وصلت إليها مجلة درع الوطن في المنطقة، ويعود الفضل بذلك لمواكبتها المستمرة لخطى القوات المسلحة الإماراتية والمتابعة الدقيقة لكل ما استجد من أحداث وتطورات شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيس المجلة في العام 1971».