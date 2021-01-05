فحص العسل الطبيعي في مختبرات بلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة )

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، عن إضافة عدد جديد من الفحوص في قسم المختبرات، من ضمنها فحص عينات من العسل الطبيعي، وذلك لتحقق من استيفائها المواصفات والمقاييس.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة، «للاتحاد»: إن قسم المختبرات التابع إلى الدائرة، والذي يعني بتنفيذ الفحوص الدقيقة وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية للتحقق من العينات الواردة من المواد الغذائية وغيرها، والتي يتم تسلمها من قبل مختلف الجهات والشركات يأتي للتعرف على مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة وإثبات صلاحيتها للاستخدام والاستهلاك بعد تطبيق الفحوص والتحاليل للعينات.

وذكرت أن قسم المختبرات قام مؤخراً بإضافة عدد من الفحوص المستحدثة للتطوير والرفع من مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب ومهام الفحص الدقيق للحصول على أفضل وأعلى النتائج منها فحص عينات من العسل الطبيعي، وفحص جديد لتقييم المعقمات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وفحوص مواد التجميل والحناء الطبيعية.

وأضافت: تمت إضافة فحوص خاصة لمتبقيات المبيدات بالخضروات والفاكهة، وكذلك فحوص المعادن الثقيلة في المنتجات الغذائية والأسماك، فضلاً عن استحداث جهاز الفحص الإشعاعي للكشف عن نسبة الإشعاعي بالأغذية والشحنات الواردة عبر منافذ الإمارة.

وذكرت أن المختبر استلم خلال فترة تسعة أشهر قرابة 2707 عينات، منها 2476 عينة مطابقة و231 عينة غير مطابقة، مشيرةً إلى أن المختبر يقدم نتائج عالية في الدقة خلال تحليل العينات المستلمة، الأمر الذي يعكس تعزيز وضمان سلامة وصحة الأغذية، وغيرها من المنتجات بما يتوافق مع المعايير العالمية.