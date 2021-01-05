تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد عبر 5 بنوك

أبوظبي (الاتحاد)

جددت شرطة أبوظبي اتفاقها مع خمسة بنوك على تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد /‏‏ أرباح، موضحةً أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان «بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ للطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات تقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.