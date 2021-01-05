المري يطلع على خطط مجالس شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والمتمثلة في المجلس الطلابي، والابتكار، والعلماء، والشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، والسعادة والإيجابية، والطلبة المُبتعثين، والقيادات الشابة، وأصحاب الهمم، ومجلس طلبة الكليات والجامعات.

وقدم رؤساء المجالس شرحاً حول البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب استعراض النتائج التي حققتها المجالس، خلال الفترة الماضية والاطلاع على قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن نتائج المجالس شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية من خلال اعتماد كل مجلس خطة عمل واضحة وسريعة التنفيذ تُغطي مختلف القطاعات الأمنية، إلى جانب مساهمتها في وضع استراتيجية شرطة دبي المُحدثة، لافتاً إلى أن المجالس المختلفة استطاعت التغلب على مختلف التحديات، ووضع الحلول المناسبة لها في فترة وجيزة.

وأشار معاليه إلى أن مجالس المبادرات الحكومية التي استحدثتها شرطة دبي والبالغ عددها 9 مجالس، تهدف إلى دعم الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي للخروج بمبادرات نوعية وجديدة تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة.