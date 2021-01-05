«تريندز» يوقع مذكرة تعاون مع المجلس الروسي للشؤون الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع المجلس الروسي للشؤون الدولية؛ هذه المؤسسة التي تُركز على تعزيز السلام والصداقة والتضامن بين الشعوب، ومنع النزاعات والأزمات الدولية وتعزيز حلها وتسويتها بالطرق السلمية إلى جانب العمل كحلقة وصل بين روسيا والمجتمع الأكاديمي والأعمال التجارية والمجتمع المدني.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين المركز والمجلس، والتعاون كذلك بينهما في مجال إعداد البحوث والدراسات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لدى كل منهما، وإقامة المشاريع البحثية المشتركة.

كما نصت المذكرة على التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمحاضرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم الدوليين. كما درس مركز «تريندز»، وفي سياق متصل، مع فريق مركز التاريخ السلوكي والمعرفي في كلية اريسكين بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، خلال اجتماع افتراضي فرص التعاون المشترك.