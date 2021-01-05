أولياء أمور وطلاب: الاختبارات التعويضية وسيلة لتعديل النتائج

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أرسلت إدارات مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم الخاص بالامتحانات التعويضية التي ستنطلق في العاشر من يناير الجاري حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، للطلاب وأولياء أمورهم، والتي جاءت وفق بنود محددة من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر بأقسامه.

ونوهت إدارات المدارس بأن الامتحانات التعويضية التي ستبدأ الأحد المقبل، سيؤديها طلاب الرابع حتى الحادي عشر، إلكترونياً «عن بُعد» لجميع مواد المجموعة (A)، أما طلاب (الثاني عشر) «شهادة الثانوية العامة» فسيكون على الطالب تأدية الاختبار في المدرسة «واقعياً».

بدورهم، أكد أولياء أمور وطلاب في مراحل النقل، أن الاختبارات التعويضية وسيلة وفرصة جيدة لتحقيق النجاح للطالب، خاصة أن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لم تكن جيدة، بل كانت أقل من المتوقع، ناهيك عن أن الاختبارات كانت صعبة، ولم يتمكن كثير من الطلاب من تحصيل درجات امتحانية تناسب مستوياتهم الدراسية.

وقالت آمنة محمد الشحي، الطالبة بالصف «الثاني عشر متقدم» في مدرسة جلفار للتعليم الثانوي: إنها لم تحقق النتائج المرجوة التي تمنتها في عددٍ من الاختبارات العلمية؛ وذلك لصعوبتها، وعدم فهم المقصد منها، ما تسبب في عدم تأديتها الامتحان بالشكل المناسب هي وكثير من طلاب «الثاني عشر»، منوهة بأن الامتحانات التعويضية وسيلة جيدة لتعديل الدرجات، ورفع المعدل التراكمي والنهائي لطلاب «الثانوية العامة».

من جانبه، تمنى حمد العرياني، الطالب بمدرسة شمل للتعليم الثانوية - الصف «الثاني عشر متقدم»، أن تكون الامتحانات التعويضية مناسبة لمستويات الطلاب وألا تكون معضلة كسابقتها، وأن تراعى فيها مسألة التوقيت الزمني للإجابات، مشيراً إلى أن ضيق المدة الزمنية كان السبب الرئيس الذي تسبب في إخفاق كثيرٍ من الطلبة في الامتحان، متأملاً خيراً بأن تكون هذه الاختبارات وسيلة لتعديل المستوى وتحسين الدرجات.