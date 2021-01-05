«درع» لمتابعة مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة بأبوظبي

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني دوريات «درع»، لضمان التأكد من مطابقة مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة في طرقات الإمارة الاشتراطات الوقائية لمركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن إطلاق اسم «درع» على الدوريات يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة التطورات، وتعزيز جهودها في حماية المجتمع من المخاطر، وتوفير بيئة آمنة في الطرقات والمرافق المجتمعية، وتطبيقاً لاشتراطات الوقاية من المواد الخطرة المنصوص عليها في دليل الإمارات للحماية من الحريق وسلامة الأرواح، ودليل الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة.

ولفت إلى أن دوريات «درع» ستعمل على مدار الساعة، وفي الطرق الرئيسة والمناطق المختلفة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة لرصد مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة المخالفة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق لائحة مخالفات وفقاً لقانون الدفاع المدني في هذا الشأن في إمارة أبوظبي.

وحث جميع ملاك وسائقي مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة الالتزام بتطبيق الاشتراطات اللازمة، لضمان حماية وسلامة مجتمع أبوظبي.