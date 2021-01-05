معـايير جديدة لشركات توصيل الطلبـات في دبي

دبي (وام)

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معايير ترخيص واشتراطات تنظيم عمل شركات توصيل الطلبات ومنشآت الوسائط الإلكترونية العاملة في الإمارة، تماشياً مع الطلب والنمو المضطرد على الخدمة والاعتماد الأساسي من قبل القاطنين في دبي على خدمات التوصيل لتلبية احتياجاتها من البضائع والمنتجات، ما دعت الحاجة لتنظيم عمل وحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وبالأخص في مجال الأمن والسلامة.

وقال عبدالله ابراهيم المير مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة: «دعت الحاجة لتنظيم عمل وحوكمة هذا القطاع المهم بفضل النمو المضطرد في خدمات توصيل الطلبات واعتماد المتعاملين بشكل أساسي على التوصيل في تلبية احتياجاتهم من البضائع والمنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة اطلعت على أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وتبني وصياغة واستحداث معايير تتناسب مع متطلبات إمارة دبي، وتتماشى مع دورها الريادي في قطاع النقل اللوجستي في المنطقة والعالم». وأضاف أن الهيئة تسعى دائماً إلى إسعاد متعامليها، من خلال تطوير أنظمتها ومبادراتها والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلفة المجالات، وتطبيق أرقى المعايير العالمية، ما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل اللوجستي ورؤيتها «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».