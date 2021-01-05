حميد القطامي: خطة شاملة ومتكاملة لتوزيع لقاح «كورونا» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي) - قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، إنه وبتوجيهات من القيادة الرشيدة استطاعت الإمارات ومدينة دبي أن تتخذ خطوات عالية المستوى، مما أهل القطاع الصحي أن يكون قطاعاً ذا بنية عالية وقدرة جيدة على استيعاب الحالات المصابة بـ«كوفيد - 19» ومواجهتها، وأن دبي تمكنت من سرعة التعافي وإعادة الحياة إلى طبيعتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية العالمية.

وأشار القطامي، في مقابلة بثها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في معرض الإجابة عن عدد من الأسئلة حول لقاح «كوفيد - 19»، إلى أن حكومة دبي اتبعت سياسات وقائية، من بينها توفير اللقاحات بصورة سريعة ووفق المعايير العالمية؛ لأن الإمارات من الدول الأولى في العالم التي توفر اللقاحات وبشكل مجاني لكافة المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن هيئة الصحة بدبي، أعدت خطة كاملة لتوزيع اللقاحات على مراكز مختلفة في أرجاء دبي، كما تمت إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق «الهيئة» الذكي والخط التلفوني الساخن، وذلك ضمن إجراءات عدة للتسهيل على راغبي أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن أولوية أخذ اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وأفراد خط الدفاع الأول والعاملين في بعض الوظائف الحيوية، كما تسعى «الهيئة» إلى تطعيم أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين بشكل سريع.

وأكد القطامي أنه تم تدريب كافة الأطقم الطبية المختصة بإعطاء اللقاح، وأن هذا التدريب يأتي ضمن إجراءات السلامة والوقاية التي اتبعتها «الهيئة»، حيث تم التدريب على إجراءات السلامة والوقاية التي يجب القيام بها واتباعها في مثل هذه الحالات.

وكشف عن تخصيص فرق طبية متخصصة في متابعة حالات الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وذلك كأحد الإجراءات الشاملة للتعامل مع ملف توفير اللقاح وسبل الوقاية من مرض «كوفيد 19».