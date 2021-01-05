محمد بن راشد يصل إلى «العلا» للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تلتئم بعد قليل في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.