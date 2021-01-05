«استشاري الشارقة» يجتمع غداً

الشارقة (الاتحاد)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم غد بمقره، جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ويبدأ جدول أعمال الجلسة بتوجيه سؤال برلماني إلى دائرة الموارد البشرية بالشارقة من جانب الدكتور إسماعيل كامل البريمي عضو المجلس، حول جهود الدائرة في استقطاب المواطنين للعمل بالوظائف المتاحة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة والشركات من القطاع الخاص شبه الحكومية، وذلك بحضور عبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية.

كما سيناقش المجلس خلال الجلسة مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.