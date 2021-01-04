قرقاش: قمة «العلا» تاريخية وستعيد اللحمة الخليجية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة العلا تاريخية بامتياز، وسنعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح».