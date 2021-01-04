حميد النعيمي يشيد بإنجازات منتسبي شرطة عجمان

عجمان (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإنجازات منتسبي شرطة عجمان وحصولهم على جوائز عالمية، معرباً سموه عن سعادته بهذا التميز ونجاح أبناء الوطن في أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه النقيب الشيخ علي بن محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان الحاصل على جائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين من الجمعية الدولية لقادة الشرطة من الولايات المتحدة الأميركية. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الخدمات والأداء المميز الذي يتم تقديمه للمتعاملين من قبل منتسبي شرطة عجمان، ويضع بصمة جديدة في مسيرتهم المهنية المتميزة.. معرباً سموه عن سعادته بنجاح أبناء الوطن في أداء أعمالهم بكل سهولة ويسر، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تميزهم وتطورهم في تقديم الخدمات المطلوبة لإسعاد أفراد المجتمع، وأن الحصول على مثل هذه الجوائز يمنح الآخرين حافزاً ودافعاً لتطوير مهاراتهم وابتكار مبادرات وأفكار تؤدي إلى المساهمة في إسعاد المتعاملين مع المؤسسات الأمنية والحكومية وغيرها.

وهنأ سموه القيادة العامة لشرطة عجمان بهذا الإنجاز، ممثلة باللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، كما بارك للنقيب الشيخ علي بن محمد النعيمي على الإنجاز المتميز والفوز المستحق الذي أضاف لشرطة عجمان إنجازاً عالمياً متميزاً بعزيمته ومسؤوليته وإصراره على النجاح. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.