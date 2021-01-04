حاكم الشارقة يصدر قراراً بتكليف قائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً للجامعة القاسمية قرار رئيس الجامعة رقم (2) لسنة 2021م بشأن التكليف بمهام القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية.

ونص القرار على أن يُكلف الأستاذ الدكتور/‏ عوّاد حسين الخلف -عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- بجامعة الشارقة، إضافةً إلى منصبه بمهام القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، وذلك اعتباراً من تاريخه.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة.