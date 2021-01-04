محمد بن خليفة: إنجازات لا تضاهى على أرض الإمارات

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بمضامين ودلالات الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة ذكرى مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن ما حققته الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من إنجازات لا تضاهى على أرض دولة الإمارات خلال تلك الحقبة الزمنية المهمة يعد بمقاييس الدول والشعوب والأمم من قبيل المعجزات، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التقدم والنماء والازدهار على مستوى العالم».

وأكد سموه أن مثل هذه الإنجازات تبث روح الأمل والعزيمة والتضحية في نفوس أبناء الإمارات لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.