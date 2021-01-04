عبيد الطاير: 15 عاماً من المكاسب

أبوظبي (وام)

رفع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمناسبة ذكرى مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «15 عاماً شهدنا خلالها العديد من المكاسب والإنجازات النوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحياتية والتي عززت مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وغدت الإمارات وطن اللامستحيل وتحقيق الأحلام، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي باتت نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم». وأضاف معاليه: «في هذه المناسبة الغالية، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل والإنجاز بتوجيهات سموه، وأن ننهل من رؤيته الثاقبة في جميع القضايا والمجالات، وفي مقدمتها العمل لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071».