سلطان البادي: الريادة والتميز

أبوظبي (وام)

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة دولة الإمارات، وحصولها على مراتب عالمية متقدمة في مختلف المؤشرات، لا سيما في مجال العدل والأمن تمثل نتاج الرؤية الطموحة التي وضعها وتابع تنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضاف البادي أن رؤية سموه ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية في القضاء الاتحادي، ووضعت الإمارات لتتصدر دول الشرق الأوسط والمنطقة في سيادة القانون وكفاءة نظامها القضائي، وتقديم المحاكم والنيابات لأفضل الخدمات الالكترونية والذكية، وذلك على مدى الـ 15 عاماً الماضية منذ تولي سموه رئاسة الحكومة، مؤكداً أن ما حققته وزارة العدل من تعزيز الابتكار والتميز القضائي، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات القانونية والقضائية، وصياغة التشريعات بما يواكب أفضل وأحدث التشريعات عالمياً كان نتاجاً لرؤية ثاقبة من سموه، وتنفيذاً لاستراتيجية حكومة حرصت على صالح الوطن والمواطنين والمقيمين، فترسخت أطر العدالة الناجزة التي حفظت للمجتمع استقراره وأمنه ويحترم فيها القانون، وتصان فيها حقوق البشر.