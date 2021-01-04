«التغير المناخي» تطلق دليل التعامل مع النفايات البيولوجية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدليل المُحدَّث لآلية التعامل مع النفايات البيولوجية «الناقلة للعدوى»، وهو أيضاً يشمل معايير وآليات التعامل والمعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خلال الأوبئة، ومنها فيروس كوفيد - 19. وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق الإدارة المتكاملة والسليمة للنفايات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ويتناول الدليل في خمسة أقسام التعريف الواضح للنفايات الناقلة للعدوى وتصنيفاتها وطبيعة مخاطرها، وآلية واحتياطات التعامل معها، والقواعد والإجراءات العامة والإدارية لإدارة النفايات الناقلة للعدوى، بالإضافة إلى قسم خاص من الدليل لتوضيح كيفية التعامل ومعالجة والتخلص من النفايات الناتجة، من خلال معالجة وتشخيص وعزل مرضى فيروس كوفيد - 19.

ويعرف الدليل النفايات الناقلة للعدوى - وفقاً لتعريف وكالة حماية البيئة الأميركية - بأنها نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى والبيئة المحيطة سواء على المدى القريب أو البعيد، كونها غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعية أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمية ضارة.

ويصنِّف الدليل تلك النفايات إلى نفايات بقايا الأعضاء الحيوانية والأجزاء النباتية والتربة، والنفايات المعدية، والنفايات الكيماوية، والنفايات الصلبة «الحادة».

ويحدد الدليل الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل معها في 4 عمليات رئيسة تشمل الفرز، والتداول، والتخزين المؤقت، ثم التخلص النهائي.

وتضم إجراءات الفرز، ضرورة فصل النفايات في المكان الذي تتكون فيه، ووضعها في أكياس منفصلة وملونة لتسهيل تصنيفها، واستخدام جهاز تعقيم للتعامل مع نفايات التربة والأسمدة والأعلاف الملوثة، ووضع النفايات الممرضة أو المعدية في أكياس مزدوجة ووضع بطاقة تعريفية عليها، واستخدام علب بلاستيكية من مواد قوية وسميكة لجمع الأدوات الحادة.

وفي عمليات التداول يشدد الدليل على ضرورة تقليل خطوات تداول تلك النفايات قدر الإمكان قبل التخلص النهائي منها، ويحدد مجموعة الإجراءات التي يجب مراعاتها في مواقع العمل؛ منها ضرورة التخلص من أكياس النفايات عندما تصل إلى 75% من حجم حاويات التخزين، وعدم نقل وتفريغ النفايات في عربات مكشوفة، والالتزام بالألوان المحددة لأكياس النفايات بحسب تصنيفها.