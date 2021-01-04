«تشريعية الوطني» تناقش تطوير المحاماة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بحضور ممثلي وزارة العدل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، وعبيد الظاهري الوكيل المساعد للخدمات القضائية، القاضي أحمد الزعابي مدير إدارة المحامين.

وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة مع ممثلي وزارة العدل، وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه هذه المهنة ومقترحات تذليلها وجهود الوزارة في ذلك، وتطوير مخرجات معهد التدريب القضائي مما يعزز مزاولة مهنة المحاماة في الدولة، منوهاً سعادته بأنه تم الرد على جميع استفسارات اللجنة حول الموضوع ومحاوره وبشكل وافٍ، مما يسهم في الخروج بتوصيات تصب في مصلحة المحامين وتطوير هذه المهنة.

وتناقش اللجنة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة ضمن محاور عدة هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.