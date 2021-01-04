استعراض العمل «عن بُعد» ونظام إدارة الأداء في دبي

دبي (الاتحاد)

ناقشت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال الدورة الثالثة لعام 2020 من ملتقى الموارد البشرية، العديد من المسائل التي تهم الموارد البشرية الحكومية في دبي، ومن أبرزها الدراسة المرجعية للموارد البشرية، ونظام العمل عن بُعد، ونظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حرصها على التواصل المستمر، والتنسيق الدائم مع دوائر حكومة دبي بهدف الارتقاء بالمورد البشري، ومناقشة كل ما يهم قطاع الموارد البشرية الحكومية من خلال اللقاءات الدورية التي تهدف لوضع الأسس السليمة لتطوير الموارد البشرية، وتهيئتها لوظائف المستقبل، وتوفير الأجواء المناسبة لها حتى تبدع وتبتكر وتسهم إسهاماً فعالاً في التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات.

وأشار الفلاسي إلى أهمية التركيز على تعزيز سعادة الموظفين وإنتاجيتهم عبر تطوير نماذج جديدة لقياس الإنتاجية، بناءً على مستوى الإنجاز وليس الحضور، بحيث يدير الموظفون أوقاتهم ذاتياً، بدلاً من الاعتماد على نظم وآليات تراقب أوقات عملهم.

وشارك في الملتقى الثالث والأخير للعام 2020 مديرو إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، إذ تركز النقاش في بداية الملتقى حول الدراسة البحثية المتكاملة التي أجراها مركز البحوث في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي واستعرضها عاصم الخاجة، وسوبيا كاظمي، وتناولت معايير الموارد البشرية، والممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية، وعقد مقارنة في مجال المعايير الدولية للموارد البشرية بين الجهات الحكومية في دبي والجهات شبه الحكومية، والجهات الحكومية الرائدة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تركز النقاش خلال الملتقى الثالث للموارد البشرية للعام 2020 حول نظام العمل عن بعد الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وقامت شروق الهرمودي بتسليط الضوء على النظام.

وناقش ملتقى الموارد البشرية الثالث للعام 2020، كذلك نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، وتأثير جائحة «كوفيد - 19» على أداء الموظفين، وكيف تم تطبيق النظام في الجهات الحكومية، حيث سلطت آلاء الكردي، ومريم الشامسي الضوء على أهمية النظام ودوره، والممارسات والتوجهات الخاصة في النظام في ظل جائحة «كوفيد - 19»، والعمل عن بُعد، والتحديات الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الأداء والتي تم رصدها خلال مرحلة العمل عن بُعد في أثناء الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19».