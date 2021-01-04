مختبرات مستشفيات الظفرة تحصل على «آيزو 15189»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجحت مختبرات مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في الحصول على شهادة الاعتراف الدولي للمواصفات «ISO 15189»، المختصة بالمختبرات الطبية، لتكون بذلك ثاني منشأة طبية تابعة لشركة «صحة» تحصل على ذلك الاعتماد، الذي سيسهم في وضع نظام يحكم جودة الأداء الفني في المختبر حسب المعايير الدولية، وهو سيؤدي إلى نقلة نوعية في توفير رعاية طبية ذات جودة عالية للمرضى.

وحصلت مستشفى ليوا على شهادة معتمدة بالآيزو 15189 لتكون أول مستشفى ضمن منشآت مستشفيات الظفرة تستلم شهادة الاعتماد رسمياً تمهيداً لحصول باقي المختبرات الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمستشفيات الظفرة على شهادات الاعتماد رسمياً.

وأوضح حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة : أن حصول مختبرات مستشفيات الظفرة على الاعتراف الدولي للمواصفات يعد مؤشراً على كفاءة المختبرات الطبية وطريقة لإصدار نتائج فحص دقيقة وموثوقة وضمن الوقت المحدد لكل فحص، مما يساهم في تعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة، والتي تحفظ حقوقهم وتضمن سلامتهم خلال ترددهم على مختبرات المستشفيات، كما تعمل على تحسين جودة نتائج المختبرات.

مختبرات مستشفيات الظفرة تقدم خدمات متميزة دولياً

وأضاف: أن الاعتماد وفقاً لمواصفة «ISO15189» يشتمل على عملية تقييم مستقلة للمختبر لتحديد كفاءتها وحياديتها وإصداره لنتائج متناغمة، بما في ذلك من تقييم مؤهلات العاملين والتأكد من التقييم المستمر لكفاءتهم، كما أنه يشمل توفير التجهيزات والأجهزة والكواشف والعوامل ذات العلاقة بمراحل الفحص، وما قبل الفحص، وما بعده، وطرق توكيد الجودة.

وأكد المنصوري أن إدارة مستشفيات الظفرة حريصة على تطوير منظومة العلاج الطبي في مختلف المنشآت التابعة لشركة «صحة» في منطقة الظفرة، التي تتوفر على بنية تحتية متميزة وتم تطويرها بالأجهزة الطبية والعلاجية الحديثة، وذلك لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية المتميزة لسكان منطقة الظفرة، بجانب تطوير الكادر الطبي واختيار الكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات، وكذلك ودعم تلك المنظومة بالحصول على الشهادات الدولية المعتمدة لضمان دقة وجودة الأداء وتوفير مستوى معتمد من الخدمة متوافق مع أعلى المعايير العالمية في ذلك المجال.

وبين المنصوري أن المنشآت الطبية التابعة لمستشفيات الظفرة في مختلف المدن نجحت في الحصول على الاعتماد الدولي في عدد من المجالات المختلفة، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في توفير خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى من الخدمة المتميزة، التي تتوافق ومعايير وكفاءة الخدمات الطبية العالمية المتعمدة في مختلف المنشآت الطبية العالمية.