بلدية الفجيرة تتيح «السكوتر» على الكورنيش

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت بلدية الفجيرة وشركة الفجيرة القابضة عن توقيع شراكة استراتيجية مع فينيكس، الشركة المشغلة لخدمات التنقل الخفيف التي تم إطلاقها حديثاً، لتوفير أول خدمة لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية بالفجيرة.

وستقوم الشركة بنشر السكوترات الكهربائية المخصصة في جميع أنحاء الفجيرة، بدءاً من كورنيش الفجيرة، بالإضافة إلى المواقع السياحية والمجتمعات الأخرى في الأسابيع المقبلة. ومن شأن الشراكة الفريدة تزويد المقيمين والزوار بوسائل تنقل آمنة ومريحة وفعالة في أرجاء الإمارة الساحلية، حيث تم تجهيز جميع السكوترات بحزم تعقيم لليدين لضمان وقاية الركاب في جميع الأوقات.

وقال محمد العثمان – الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة القابضة: «نحن متحمسون للشراكة مع فينكس ضمن رؤيتنا في تعزيز الابتكارات في التنقل الحضري في إمارة الفجيرة. وهذا يتماشى مع هدفنا المتمثل في دفع عجلة نمو الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المبتكرة الرائدة».

وتعليقاً على الشراكة، قال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: «يبحث المسافرون حول العالم عن خيارات نقل ميسورة التكلفة ومريحة، ونرى طلباً عالمياً على وسائل النقل الخفيف في المدن من جميع الأحجام، يسرنا عقد هذه الشراكة الحصرية، ونرى فيها فرصة استثمارية ناجحة».