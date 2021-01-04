«إيدج» شريك استراتيجي لـ «آيدكس» و«نافدكس» 2021

أبوظبي (الاتحاد)

وقع معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذان ينعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اتفاقية مع «إيدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات لتصبح الشريك الاستراتيجي للمعرضين، وذلك بما يتماشى مع خطط «آيدكس» الاستراتيجية ومساعيها لتنمية أواصر التعاون مع أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات والتقنيات الدفاعية في دولة الإمارات.

ويتولى تنظيم معرضي ومؤتمر «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الأمن الوطني في الدولة.

ويشارك في الدورة الـ 15 من المعرضين أكثر من 60 بلداً من أنحاء العالم، مع أكثر من 30 جناحاً وطنياً تأكدت مشاركتها، مع استقطاب أكثر من 70 ألف زائر إلى موقع المعرضين بمراعاة التدابير الاحترازية المتبعة في مواجهة انتشار /‏‏كوفيد-19/‏‏.. وسيناقش طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، واستراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «ايدج»: فخورون بالمشاركة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» اللذين يمثلان قدراتنا السيادية الموحدة، باعتبارنا محور التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البناي: وفي ظل الفرص والتحديات الناشئة عن العصر الرقمي، تحرص «ايدج» على تطويع أبحاثها وقدراتها لإنشاء قطاع دفاع يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة المرنة والقوية والمبتكرة.. وفي العصر الجديد للتكنولوجيا المتطورة، نعمل على بناء شراكات أكثر فاعلية مع متعهدي الدفاع الدوليين، ونرحب بالفرص التي يتيحها لنا معرضا «آيدكس» و«نافدكس» للمشاركة في الأعمال، من خلال منصة تعرض بعضاً من أحدث منتجاتنا، تزامناً مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقة «ايدج». وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: إن شراكتنا مع «إيدج» الشركة الوطنية الرائدة في تطوير الصناعات الدفاعية التكنولوجية المبتكرة، تعزز من الأهداف الرامية إلى ترسيخ مكانة معرضي «آيدكس» و«نافدكس» وتنافسيتهما، كمنصات وطنية وعالمية للابتكار، وتدعم التوجه الاستراتيجي الذي يستهدف التنويع الاقتصادي». وأضاف الظاهري: نفخر بشراكتنا مع «إيدج» ونتطلع لاستعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة في الدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، والتي ستتنافس من خلالها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاعين الدفاعي والأمني. ومن المقرر أن تطلق مجموعة «ايدج» أكثر من 10 منتجات، وتعرض ما يزيد على 50 من قدراتها الأساسية ضمن قطاعاتها الخمسة؛ المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام. وتأسست«ايدج» في نوفمبر 2019 بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها الرائدة كمُصدّر للتكنولوجيا الأمنية والدفاعية، والعمل على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية، بالتركيز على تحقيق الجدوى والقيمة التجارية لأعمالها.