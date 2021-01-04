الدفاع المدني يطلق أولى حملات «داركم أمانة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية الأولى في العام 2021 تحت شعار «داركم أمانة»، التي تأتي ضمن خطة التوعية الرئيسة لعام 2021، والتي تتضمن 4 حملات رئيسة، تنطلق منها 16 حملة فرعية متخصصة تهدف إلى نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، والتعريف بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث.

وتركز فعاليات الحملة على تعزيز سلامة ووقاية البيوت والاشتراطات العامة للوقاية من الحرائق، وتتضمن عدة مبادرات فرعية، تتمثل في «ثقافة التعامل مع الحريق»، والتعريف بطرق الإخلاء، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المنزل، وطرق الوقاية من حرائق المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها.

جاسم المرزوقي

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية: «إن إطلاق خطة التوعية الرئيسة لعام 2021، يأتي وفقاً لرؤية القيادة العامة للدفاع المدني التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، من خلال تحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات».

وأضاف أن الحملة الأولى «داركم أمانة»، «وقايتكم غايتنا»، تتناول في الربع الأول من العام 2021 التركيز على نشر ثقافة التعامل مع الحريق، واتخاذ إجراءات السلامة في المنزل بين مختلف شرائح المجتمع، باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الحريق وتجنب وقوعها، والاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من شهر مارس.

وأشار إلى أن هناك حملات توعية تستمر طوال عام 2021، تهدف القيادة من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمواجهة مختلف التحديات والظروف، كحملة التعريف بقرار إلزامية تركيب جهاز كاشف الدخان «حصنتك» وأهميته.

وأوضح أن هذه الحملات تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع لتعريفهم بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة، لافتاً إلى أن حملة «طلابنا مستقبلنا» يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال برنامج خليفة للتمكين «أقدر» إيمانا من القيادة العامة للدفاع المدني بأهمية الأجيال الناشئة، ووعيهم في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلامة، وبث الوعي عبر الحملتين الفرعيتين طلابنا أمانة، والسلامة في الحافلات المدرسية.

وأكّد اللواء الدكتور أنه لضمان نشر الوعي بين جميع مختلف فئات المجتمع، فقد استهدفت الخطة التوعوية شريحة هامة في المجتمع وهم أبناؤنا من أصحاب الهمم، لتعريفهم وأسرهم بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى حوادث الحريق وكيفية التعامل الأولي عند وقوع الحوادث، كما تم توعية الأسر والعمالة المساعدة بالإجراءات المتبعة مع كبار المواطنين عند وقوع حوادث الحريق لتجنب الإصابات والوفيات.

وأفاد بأن خطة التوعية الرئيسة تتضمن 31 مشاركة في مناسبات وطنية وعالمية، إضافة إلى المشاركة في معرض إكسبو 2021، وهو الحدث الأبرز والاستثنائي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021، حيث سيشارك ما يقارب 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسيتم وفقاً للخطة تكثيف التوعية المجتمعية، وتعزيز استعدادات الدفاع المدني، وقياس مدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته، وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ، خلال فترة انعقاد الحدث الدولي في إمارة دبي.

وأكد قائد عام الدفاع المدني الحرص على التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات والآليات الحديثة، والقوى البشرية، والعمل على تنفيذ برامج توعوية لتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، والتأكيد على التعاون والتنسيق مع كافة الإدارات الإقليمية للعمل بروح الفريق الواحد.

ودعا الجمهور إلى متابعة جميع الحملات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيادة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن والسلامة هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد وأجهزة الدفاع المدني، ولن يتحقق ذلك إلا بتكامل وتوحيد الجهود لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.