«تريندز» يجري استطلاعاً بشأن توقعات 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إجراء استطلاع جديد للرأي حول «آفاق الوضع الجيوسياسي والأمن الدولي عام 2021»، وذلك بهدف التعرف على آراء وتوقعات الخبراء والباحثين في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية، بشأن التحولات السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية المحتمل حدوثها في العام الجديد، وطبيعة المخاطر والتحديات التي تنطوي عليها على الصُعد كافة.

ويتضمن هذا الاستطلاع العديد من الأسئلة التي تستشرف التحولات العالمية من خلال معرفة تصورات الخبراء والباحثين والأكاديميين حول ماهية التهديد الأخطر الذي يواجه بلدانهم، والمحدد الرئيسي الذي سيؤثر في مستقبل الأمن العالمي، وطبيعة المخاطر الجيوسياسية التي ستواجه العالم في العقد المقبل، وطبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل الموجة الثالثة من وباء «كوفيد-19» والتنافس التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطبيعة المخاطر التي تواجه صناعة النفط والغاز في العالم.

وأكد فيصل النقبي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في المركز، أن هذا الاستطلاع ينسجم مع توجه المركز الخاص بتحليل التطورات الإقليمية والدولية واستشراف مساراتها المستقبلية، وذلك لقياس توجهات الرأي العام حول آفاق الوضع الجيوسياسي والأمن الدولي للعام الجديد 2021. وأوضح النقبي أن إدارة الباروميتر العالمي حرصت على أن تكون أسئلة هذا الاستطلاع شاملة لمختلف التحولات الدولية على الصعد كافة، وموجهة بالأساس إلى النخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية، من أجل التوصل بشكل دقيق إلى طبيعة المخاطر الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية التي ستواجه العالم في العام 2021 وكيفية التعامل معها.

وأضاف النقبي أن الإدارة ستجري العديد من استطلاعات الرأي خلال العام 2021، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها أن تكون ضمن أهم مراكز قياس الرأي العام العالمي لدعم متخذي القرار، وتطوير السياسات العامة في كافة المجالات، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لإعداد وتنفيذ المسوح والدراسات الميدانية المتخصصة واستطلاعات الرأي، وفقاً للمعايير العالمية.