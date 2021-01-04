حملة لتعزيز لياقة موظفي شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، حملة المسح الميداني لتأهيل وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين، عبر إجراء فحوصات القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة، وذلك على مدار 3 أيام.

وباشرت الحملة مهامها في إجراء أولى الفحوص الميدانية في مركز شرطة بر دبي، وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تدريبهم على كيفية استخدام الجهاز الخاص بقياس الجاهزية البدنية للجسم.

وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، والذي في مرحلته الأولى يهدف لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس، بما يساهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية التي تعزز من الجاهزية البدنية لمرتب قوة شرطة دبي.

وأكد أن الرائد الحاج، أن الحملة باشرت المسح الميداني في مركز بر دبي كأول مركز مُستهدف، حيث تم إجراء الفحوص إلى أكثر 400 موظف، مشيراً إلى أن الحملة تُطبيق مع الالتزام التام بالاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وأن فريق العمل يُنفذ مهام عمله على ورديتين من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثامنة مساءً.