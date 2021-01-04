إطلاق برنامج الإرشاد السياحي التاريخي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، وبالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة برنامجاً تدريبياً لإعداد مجموعة من المرشدين السياحيين المواطنين في عدد من المواقع التاريخية والأثرية في الإمارة، حيث شملت هذه المواقع الأثرية عدداً من العناصر الأثرية التي تعكس أصالة المكان وقدم وجود الإنسان على هذه الأرض، بالإضافة إلى التركيز على المواقع الأربع التي تمت إضافتها مؤخراً إلى القائمة التمهيدية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف: إن الدائرة تبنت تأهيل وتدريب عدد من المواطنين على الإرشاد السياحي، وذلك في خضم زيادة الطلب والإقبال على زيارة المواقع والمعالم التاريخية في الإمارة، وتعزيزاً لدور السياحة الثقافية والتاريخية من قبل الوفود والدارسين والباحثين والسياح ووسائل الإعلام المتنوعة، وتزامناً مع الاستراتيجية الحكومية لتعزيز السياحة الداخلية، مما يتيح لنا الفرصة في عكس صورة مشرقة عن الهوية الإماراتية وجانب من نشر الثقافة، فالمجتمع الإماراتي من خلال العناصر المواطنين، حيث سيتيح البرنامج فرصة لاستقطاب الكوادر المحلية للمضي قدماً في مجال السياحة التاريخية بشكل محترف، مما سيسهم إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الطنيجي: تعاوننا الدائم مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في تفعيل المواقع التاريخية والأثرية وتجهيزها وإعدادها لاستقبال السياح، يأتي تحقيقاً للاهداف الاستراتيجية لرؤية رأس الخيمة 2030 في مسار التراث والثقافة. من جانبها، صرحت أنيسة قولتم مدير إدارة المتاحف في الدائرة والمنسق لهذا البرنامج، أن المنتسبين المواطنين للدورة التدريبية سيتم تدريبهم من قبل طاقم متخصص من خبراء الآثار في الدائرة وتأهيلهم لإعطاء أكبر قدر من المعلومات للسياح الزائرين، والرد على استفساراتهم وأسئلتهم.