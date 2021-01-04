بلدية الشارقة تنظم ورشة «اعتماد المخططات»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة الشارقة ورشة تدريبية افتراضية استهدفت خلالها مكاتب الاستشارات الهندسية لتدريبهم على آلية استخدام خدمة اعتماد المخططات، والتي سيتم إطلاقها رقمياً على الموقع الإلكتروني للبلدية قريباً، حيث تعمل إدارة تراخيص البناء بالتعاون مع إدارة التحول الرقمي على أتمتة كافة العمليات المتعلقة بالخدمة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية مستمرة في تحويل كافة خدماتها إلى رقمية، بهدف اختصار الوقت والجهد على المتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات لهم وتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة في الخدمات، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقتها البلدية مؤخراً للتسهيل على المتعاملين والاعتماد على البُنية الرقمية، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على رفع كفاءة مهندسي المكاتب الاستشارية، ونقل الخبرات اللازمة لهم من خلال الورش والدورات التدريبية المختلفة.

من جانبه، أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني أن الخدمة تتيح لمكاتب الاستشارات الهندسية إمكانية التقديم على طلب خدمة «اعتماد المخططات» للمشاريع الجديدة.