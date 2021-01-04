«التربية»: بدء الامتحانات التعويضية 10 يناير الجاري

تعقد وزارة التربية والتعليم الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سيؤدون امتحاناتهم «عن بُعد»، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فستعقد الامتحانات في المدارس، وفي اللجان نفسها التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان سيكون إجباريا لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الفصل الدراسي الأول، واختيارياً لجميع الطلبة لتحسين نتائجهم في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.