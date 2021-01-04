رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون غاي برملان بمناسبة تنصيبه رئيساً للاتحاد السويسري

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي برملان، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة تنصيبة رئيساً للاتحاد السويسري.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس غاي برملان.