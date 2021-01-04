محمد بن زايد يستقبل رئيس الـ «فيفا»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في قصر الشاطئ ــ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الــ«فيفا».

ورحب سموه برئيس الـ «فيفا» في دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في زيارته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرياضية المعنية في الدولة والــ «فيفا» بما يعزز رياضة كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها.. إضافة إلى دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية.

وتطرق سموه وجياني إنفانتينو إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها استمرارية المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية خلال عام 2020 في ظل جائحة «كورونا».

وثمن رئيس الفيفا حرص دولة الإمارات على مواصلة استضافتها أبرز الملتقيات والمنصات الرياضية العالمية التي تجمع نجوم الرياضات ومحبيها والمعنيين بها من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير الرياضة في جميع جوانبها من خلال الاستماع إلى التجارب المختلفة وطرح الحلول والأفكار الإبداعية وسبل تطبيقها والاستفادة منها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.







