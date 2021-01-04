الشواء غير مسموح به في حدائق أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الشواء لا يزال غير مسموح به في حدائق أبوظبي، في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة على مستوى الإمارة للوقاية من جائحة كوفيد- 19.

وأبلغت البلدية «الاتحاد» أن عدم السماح بالشواء في الحدائق التي كان مسموحاً فيها سابقاً لن يتغير إلى حين صدور توجيهات جديدة بهذا الشأن، وذلك بهدف تقليل أعداد التجمعات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حرصاً على سلامة الناس وصحتهم العامة.

وفي ذات الوقت، أكدت البلدية أنها أعادت افتتاح الحدائق أمام الجمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية صحة وسلامة مرتادي الحدائق، وتشمل الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية، أما فيما يتعلق بمواقع الألعاب في حدائق الأحياء السكنية، بالإضافة إلى الألعاب والملاعب ومبردات المياه في الحدائق العامة، فما زالت مغلقة طبقاً للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كوفيد- 19.

وتؤكد البلدية أنها لا تزال تطبق جميع الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمعتمدة من إدارة الأزمات والطوارئ ومن هذه الإجراءات: التباعد، منع الشواء، وغلق مواقع ألعاب الأطفال والملاعب، مع ضرورة ارتداء الكمامات أثناء التواجد في الحدائق.

ودعت البلدية إلى عدم دخول المرافق المجتمعية المغلقة كالملاعب، وذلك التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، لحين الإعلان عن افتتاحها رسمياً.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمالاً تطويريةً وتجميلية لمرافق كورنيش أبوظبي، تعزيزاً للمشهد الحضاري العام وإضفاء لمسات جمالية عليها، وعملت على تجهيز وتركيب دورات مياه عامة للرجال والسيدات وتزيينها برسومات وصور لمناظر طبيعية جذابة.

كما عملت البلدية على تطوير الأحواض الزراعية على كورنيش أبوظبي وزراعتها بمئات من شتلات الزهور الموسمية متعددة الأشكال والألوان.