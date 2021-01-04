«موهبة» السعودية تواصل بالشراكة مع الإمارات تمكين الأجيال

الرياض(وام)

واصلت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي ورغم جائحة كورونا، جهودها في تمكين الأجيال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الشراكة مع دولة الإمارات عبر وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ورفعت المملكة رصيدها من جوائز المسابقات الدولية العلمية إلى 400 جائزة عالمية، ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، بعد تحقيقها المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020، بفوز 4 من طلاب التعليم العام الذين احتضنتهم ودربتهم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بجوائز الأولمبياد.

سعود المتحمي

وقال الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»: إن مؤسسة «موهبة» تربطها العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مؤسسات رسمية خليجية وعربية ومن أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنها ترتبط بعلاقات وثيقة ومتنامية مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بتمكين الأجيال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت الدكتور المتحمي إلى أن هذه الشراكات قد توجت بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين «موهبة» ووزارة التربية والتعليم في الإمارات، لترسيخ رؤية الوزارة لتحقيق تعليم ريادي ابتكاري لأجيال مهارية تستشرف المستقبل، وبما يتماشى مع توجهات الإمارات، بجانب اتفاقية تعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتطوير وتنفيذ برامج مشتركة في مجال دعم المواهب الشابة وصناعة مسارات تطويرية للنوابغ العرب، وإيجاد قصص نجاح مشتركة في صناعة الأمل في المنطقة وتحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية بين الجانبين، وعلى مدى عام 2020 شارك الموهوبون السعوديون من طلاب وطالبات التعليم العام في 13 مسابقة علمية دولية وإقليمية في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والمعلوماتية، التي أقيمت جميعها عن بُعد بسبب تفشي جائحة كورونا، ونافست السعودية على جوائزها من خلال مؤسسة «موهبة» وبالتعاون مع وزارة التعليم. وفي عام 2020 تعددت مشاركات الموهوبين السعوديين في هذه المسابقات التي أقيمت منافستها خلال الفترة ما بين مارس وديسمبر 2020، وحققوا خلالها 57 جائزة رغم جائحة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الموهوبون السعوديون في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 48 جائزة كبرى

و27 جائزة خاصة، من بينها 8 جوائز في 2020، منها 5 جوائز كبرى و 3 جوائز خاصة، كما شاركوا في 8 مسابقات

وأولمبيادات دولية وإقليمية للرياضيات، حصدوا خلالها 247 جائزة، وفي الأولمبيادات الدولية والإقليمية للفيزياء، حققوا 49 جائزة عالمية، كما حققوا وعلى مدار خمس سنوات من مشاركاتها في أولمبياد العلوم الدولية 22 جائزة.

وأكد الدكتور سعود بن سعيد المتحمي سعي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع مؤسسات وكيانات سعودية وخليجية وعربية رائدة، إلى بناء جيل من الشباب العربي المبدع والموهوب والقادر على استشراف المستقبل والتعامل بلغة علمية رصينة تعزز الثقة في القدرات السعودية والعربية على المنافسة العالمية، وإتاحة الفرصة أمام موهوبي الخليج والوطن العربي للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها دولهم من خلال إبداعاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم الخلاقة.