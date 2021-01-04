«الوطني» يناقش «جمع التبرعات» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، غداً في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ويوجه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي العمل والرياضة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول إنشاء مراكز تدبير، ومن شذى سعيد النقبي حول إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، فيما يوجه عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية، إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وكان المجلس قد أحال مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 15 اجتماعاً بحضور ممثلي المؤسسات والجهات المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص.



