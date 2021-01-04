حاكم عجمان: محمد بن راشد عزز مكانة الإمارات الريادية عالمياً

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن 15 عاماً من عمر حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت حافلة بجلائل الأعمال وإعلاء صورة الإمارات، وعززت من مكانتها كدولة للأفعال والإنجازات لا الأقوال والشعارات، محققة إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات.

وقال سموه، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن الله قد اختص دولتنا بقيادة حكيمة تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، ومن خلال متابعتنا لمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عرفنا فيه حرصه الشديد على العناية والاهتمام بشؤون المواطنين، والمتابعة الميدانية اللصيقة لكافة همومهم ومشاغلهم وقضاياهم، وظل العنصر البشري المواطن هو الرهان الحقيقي لدى سموه في جميع مراحل ومنعطفات بناء الدولة».

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان: «لقد كان وما زال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور كبير في نهضة دولتنا، ووضعها على طريق التقدم والازدهار، فقد كرس فكره كله من أجل الإمارات، وضرب لنا المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والوفاء للوطن، والحكمة في معالجة الأمور والصبر على الشدائد والمحن، والإصرار على تحقيق الطموحات والأهداف».

وقال سموه: «شكراً محمد بن راشد على صواب الرؤية وعلى ما قدمته لدولة الإمارات والقيادة النوعية لحكومة استطاعت خلال 15 عاماً الوصول إلى مصاف الدول الكبرى، ورفع اسم الإمارات عالياً».