ولي عهد عجمان: حكومة الإمارات أصبحت مدرسة للعالم أجمع

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق مشاعر المحبة والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 15 على تولي سموه مقاليد الحكم في دبي ورئاسته حكومة دولة الإمارات.

وقال سموه: «نبارك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات العزيز على إنجازات حكومة الإمارات طوال 15 عاماً بتعاون ومثابرة وإبداع الآلاف من فرق العمل في شتى القطاعات الحكومية في جميع إمارات الدولة».

وأضاف: «إنني أنتهز هذه المناسبة لأعبّر عن مدى فخري واعتزازي وتقديري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشخصيته الفذة ورؤيته الحكيمة وإدراكه الواسع لمتطلبات الحياة الكريمة في ظل متغيرات العصر المتسارعة وتقديره للإمكانيات البشرية وتوظيفها في المكان الصحيح لتبدع وتنجز وتخلق حضارة استثنائية في ظل حكومة واعية وشعب وفي ومسيرة رائدة أسسها قادة الوطن والمؤسسون على رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». وأكد أن أداء القطاع الحكومي على مدار الـ 15 عاماً الماضية شهد تطوراً ملحوظاً، ركزت فيه فرق العمل على التقدم التكنولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة المواطنين والمقيمين حتى غدت دولة الإمارات أيقونة بارزة في المجال العلمي والمعرفي والثقافي، وأصبحت حكومة الإمارات مدرسة للعالم أجمع في الاستفادة من الموارد البشرية والفكرية والطبيعية وحتى القيم الثقافية والاجتماعية العربية الأصيلة.