عهود الرومي: فريق واحد

دبي(الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، جعلت الإنجاز واقعاً ملموساً وثقافة ومنهج عمل راسخاً لتحقيق الرؤى الطموحة التي طورها سموه على مدى السنوات الماضية، لتعزيز مسيرة التنمية وتحسين حياة الإنسان.

وأضافت: «خلال 15 عاماً من العمل ضمن فريق سموّه في حكومة دولة الإمارات، تعلمت أسس القيادة الحكيمة، ومحورية العمل ضمن فريق واحد لتحقيق أهدافنا الوطنية».