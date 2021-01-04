عمر العلماء: تعزيز حياة الناس

دبي(الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإنجازات النوعية التي حققتها حكومة الإمارات، تحققت بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقال معاليه، إن الرؤية الاستباقية لسموه بإطلاق الحكومة الذكية تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة عمل مستقبلية تبنت الذكاء الاصطناعي، ورسخت البيئة الحاضنة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.