ميثاء الشامسي: طريق السعادة

أبوظبي(وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: «أرفع لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً مواطنين ومقيمين، منه تعلمنا وبه نقتدي، منهج شامخ في العطاء، وقيادة لا تعرف المستحيل».

وأضافت أن إنجازات سموه قادت دبي والإمارات إلى العالمية بكل تفاصيلها، وعززت من قيمة الإنسان وسعت إلى الحفاظ على كرامته وحقوقه ورسمت طريق سعادته.