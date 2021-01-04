زكي نسيبة: مرونة وجاهزية

أبوظبي(الاتحاد)

قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر مدرسة قيادية متفردة تميزت بمبادئ إنسانية وتنموية تعتمد على استراتيجية شمولية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد من خلال الاستثمار في الكوادر المواطنة والمساهمة في بناء ونهضة دبي والإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأضاف، أن « الفكر القيادي لسموه عزز جودة الحياة في المجتمع عبر تطوير السياسات والخطط الحكومية لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات».