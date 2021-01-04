مريم المهيري: قبلة للموهوبين

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله قائد وطني ملهم استطاع برؤيته الحكيمة أن يخلق نموذجاً عالمياً رائداً للعمل الحكومي. وقالت معاليها: «يمتلك سموه فكراً استثنائياً استطاع تحقيق التطور بكامل القطاعات وتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية على الرغم من التحديات، كما كرس سموه جهوده للارتقاء وتحسين جودة حياة المواطنين، وجعل دولة الإمارات قبلة للموهوبين والطامحين، وعزز مكانة الدولة كوطن للتسامح وأرضِ للمستقبل».