طحنون بن محمد: التنمية الفائقة عنوان الإنجاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن العنوان الذي يليق بما حققته حكومة الإمارات الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو التنمية الفائقة.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التنميةُ الفائقة، عنوان يليق بما أنجزته الحكومة الاتحادية للإمارات خلال 15 عاماً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي ظل القيادة الحكيمة لدولتنا الغالية. سنواتٌ ليس الزمن مقياسها، إنما العمل، إنجازات بلورت قامة الإمارات الراقية بين الأمم».