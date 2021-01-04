هزاع بن زايد: محمد بن راشد حمل أمانة زايد ورؤية خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمل على امتداد 15 عاماً، الأمانة التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعيش الإمارات ثمار هذه المسيرة الزاهرة وتظل في الصدارة وطناً للتسامح والأمن والأمان.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «15عاماً من الإنجاز والازدهار.. 15 عاماً حمل فيها الشيخ محمد بن راشد الأمانة التي أرساها زايد والآباء المؤسسون ورؤية رئيس الدولة، بأن تظل الإمارات في الصدارة وطناً للتسامح والأمن والأمان، واليوم تعيش الإمارات ثمار هذه المسيرة الزاهرة، فبوركت الأيادي وأمدها الله بالقوة على طريق المجد».