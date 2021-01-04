محمد المري: قائد استثنائي

دبي (الاتحاد)

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: خمسة عشر عاماً استثنائية صنعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي في عام 2006. قائد استثنائي وصاحب رؤية مستقبلية طموحة، نذر نفسه للوطن وقدم الكثير لدولة الإمارات العربية وشعبها. قائد صنع المستحيل، واستطاع بحنكته وحكمته أن يحقق الكثير من الإنجازات التي كانت شبيه بالمعجزات، مؤمناً بأنه لا مستحيل حقيقي في هذا العالم.

سموه شخصية ألهمت الكثير وحظيت بمحبة الجميع بفضل إنجازاته ومواقفه المشرفة التي ساهمت في رسم ملامح دولة الإمارات حتى حققت مراكز متقدمة في كافة المجالات.وأضاف: إن الجهود التي يقوم بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي جهود جبارة، فقد استطاع خلال مسيرة الخمسة عشر عاماً أن يؤسس حكومة صلبة أساسها خيرة الناس الذين عملوا بروح الفريق الواحد، فلولا تضافر جهودهم لما نجحت حكومتنا ولم تكن أن تصل دولة الإمارات إلى ما وصلت إليه من إنجازات تفوق الوصف. فإن وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى في المؤشرات العالمية هو خير برهان على ما عمل لأجله سموه وأخوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طوال هذه السنوات. فبالرغم من عظم حجم الأزمة التي كنا نمر بها جراء جائحة «كوفيد - 19» إلا أن سموه أشعل سناء الأمل بإطلاق مسبار الأمل ليطمئن العالم بأن الأزمات تدار بالمواجهات.