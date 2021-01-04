الطاير: لا يعترف بكلمة مستحيل

دبي (الاتحاد)

تقدم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، وهي الفترة التي أرسى خلالها نهجاً متفرداً في القيادة يقوم على استشراف وصياغة المستقبل وتوجيهه لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطن.

وقال الطاير: منذ تولى سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير 2006، تسارعت وتيرة العمل، وتعددت أوجه الإبداع في مختلف المجالات، وحققت دبي إنجازات كبيرة، مكنتها من الحصول على مراكز متقدمة في مجال التنافسية العالمية في البنية التحتية والمواصلات والاقتصاد والسياحة وغيرها، ومن أهمها حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013 - 2017، وكذلك المركز الأول في مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة، وإنجاز مشروع مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، ومسار 2020، ومشروع ترام دبي، وقد توجت دبي جهودها بالفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020» الحدث الأبرز عالمياً، وغيرها من الإنجازات التي عززت مكانة دبي مدينة عالمية.وأكد الطاير أنه لا حدود لطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقاموسه لا يعترف بكلمة مستحيل، فسموه حريص على أن تمتلك دبي كل ما هو فريد ومميز، وأن تنفذ مشاريعها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.